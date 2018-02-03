Пентагон рассказал об условиях применения США ядерного оружия

(Казань, 3 февраля, «Татар-иинформ»). США будут использовать ядерное оружие только в «чрезвычайных обстоятельствах», к которым, в числе прочего, относится неядерная атака в отношении Штатов и союзников, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны США Патрика Шэнахана.

«Ядерная доктрина подчеркивает, что Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнеров», — сказал Шэнахан во время брифинга, посвященного публикации новой ядерной доктрины.

Документ «проясняет давнюю политику, согласно которой чрезвычайные обстоятельства могут подразумевать крупные неядерные стратегические атаки», отметил он.

Ранее, 2 февраля, Пентагон опубликовал ядерную доктрину, в которой Соединенные Штаты обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов.