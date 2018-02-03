Минниханов и духовный лидер мусульман России откроют в Архангельске мечеть

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Сегодня духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин при участии Президента РТ Рустама Минниханова откроет в Архангельске мечеть, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Архангельской области.

В церемонии открытия мечети, которая состоится в 11:00 по адресу: ул. К. Маркса, 40, примут участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш, представители татарской национально-культурной автономии, традиционных конфессий.

После открытия муфтий шейх Равиль Гайнутдин проведет богослужение, которое положит начало деятельности мечети.

Деревянная мечеть в Архангельске была построена в 1905 году. После революции зданием распоряжались госорганы.

В 2010 году здание вернули мусульманам, а 2012 году началось восстановление храма, которое профинансировало объединение «Нур Ислам» при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Спустя два года в результате пожара деревянное здание сильно пострадало. Его воссоздание благословил муфтий шейх Равиль Гайнутдин, который побывал в Архангельске в ноябре 2014 года.