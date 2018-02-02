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Общество

164 семьи улучшат жилищные условия за счет бюджетных средств РТ

2 февраля 2018, 23:17

По федеральной целевой программе «Жилище» жильем обеспечат 67 молодых семей и 52 человека.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). 164 семьи улучшат жилищные условия за счет бюджетных средств Татарстана в этом году. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

45 многодетных семей с пятью и более детьми въедут в новые квартиры, пояснил Файзуллин. Что касается федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, то по ней, по его словам, жильем обеспечат 67 молодых семей и 52 человека, которым это гарантировано федеральным законодательством.

В ходе совещания в Доме Правительства РТ Файзуллин также рассказал об обеспечении жильем детей-сирот.


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