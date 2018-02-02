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В 2018 году в Татарстане жильем обеспечат 297 детей-сирот

2 февраля 2018, 23:04

В настоящее время ведется работа по приобретению в собственность республики жилых помещений для сирот.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В 2018 году свое жилье по договорам найма получат 297 детей-сирот. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

В настоящее время ведется работа по приобретению в собственность республики жилых помещений для этой категории граждан, отметил министр.

По его словам, список уже сформирован и направлен в Министерство земельных и имущественных отношений и Госжилфонд РТ.

В ходе совещания в Доме Правительства РТ Файзуллин также рассказал о сроках ввода жилья для ветеранов Великой Отечественной войны.


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