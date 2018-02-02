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В Казани достраивают пять домов для ветеранов Великой Отечественной войны

2 февраля 2018, 22:24

Всего на этот год запланировано строительство семи домов для 18 ветеранов.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Ветераны Великой Отечественной войны скоро смогут переселиться в новое жилье в Казани, где почти закончились работы на стройке пяти домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Еще два объекта, один из которых возводят также в столице Татарстана, один – в Альметьевском районе, пока в средней степени готовности, отметил Файзуллин.

По его словам, всего на этот год запланировано строительство семи домов для 18 ветеранов.

В ходе совещания в Доме Правительства РТ министр рассказал о строительстве второй очереди арендного жилья в Иннополисе.


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