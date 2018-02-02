(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Шесть арендных домов на 730 квартир построят в Иннополисе в этом году. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Дома будут возводиться в рамках второй очереди. Общая площадь жилья составит 33,9 тыс. кв. м, отметил Файзуллин.

По его словам, в трех домах в настоящее время работают над сборными железобетонными конструкциям, строители также занимаются кровлей, кладут кирпичные стены и устанавливают перегородки. Еще в трех зданиях обустраивают фундамент.

В ходе совещания в Доме Правительства РТ министр также сообщил о цифрах ввода жилья по программе соципотеки.