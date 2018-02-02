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В Татарстане построили 18 домов по программе социальной ипотеки

2 февраля 2018, 21:22 , Фото: Салават Камалетдинов

В Татарстане построили 18 домов по программе социальной ипотеки Почти закончилось строительство еще 140 объектов из 262, в средней степени готовности находится 52 дома.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане по состоянию на 2 февраля построили 18 домов по программе социальной ипотеки. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Общее количество квартир в возведенных домах составляет 1291, площадь – 71,6 тыс. кв. м, пояснил Файзуллин.

По его словам, почти закончилось строительство еще 140 объектов из 262, в средней степени готовности находится 52 дома, в низкой – 70.

В ходе совещания в Доме Правительства РТ министр также озвучил цифры по вводу жилья в республике.


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