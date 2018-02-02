В Татарстане введено 25 процентов от плана по вводу жилья

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане с начала года введено 25 процентов от плана по вводу жилья. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба Президента РТ.

Если говорить о цифрах, то это 601,8 тысяч квадратных метров, отметил Файзуллин. В сравнении с прошлым годом это 177,2 процента.

По его словам, на всех объектах ведется контроль за строительством, который осуществляют Инспекция госстройнадзора и Государственная инспекция труда. С начала 2018 года они организовали 35 проверок. Саморегулируемые организации провели проверки 33 организаций – членов СРО.