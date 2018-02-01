Король Саудовской Аравии пригласил муфтия Татарстана на малый хадж

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Официальная делегация Духовного управления мусульман РТ во главе с муфтием Камилем хазратом Самигуллиным находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Татарстанская делегация совершает малый хадж по приглашению короля КСА Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Представители Духовного управления мусульман республики в ходе поездки встретятся с имамами мечети пророка и Аль-харам, посетят достопримечательности, выставки и парк «Аль-Кур».

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз ас-Сауд в октябре 2017 года побывал с официальным визитом в Москве. Этот визит стал первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом монарха КСА. Во встрече первых лиц РФ и КСА тогда приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

