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Происшествия

Видеорегистратор фуры запечатлел момент смертельной аварии в Татарстане

2 февраля 2018, 12:21

Возле села Большой Машляк при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека.
Появились фото с места столкновения фуры и легковушки в Рыбно-Слободском районе
Фото: В Арском районе опрокинулась фура с медоносными пчелами
Фото: В Балтасинском районе опрокинулась фура
В Рыбно-Слободском районе в аварии погибли два человека
В Татарстане на трассе М7 фура на скорости влетела в отбойник

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Видеорегистратор фуры запечатлел момент ДТП, которое произошло в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщили пользователи социальных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 920-м километре трассы М7 возле села Большой Машляк столкнулись грузовик и легковой «Форд». Водитель «Форда» превысил скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом. В результате ДТП три человека скончались на месте, еще один погиб в больнице.


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