Видеорегистратор фуры запечатлел момент смертельной аварии в Татарстане

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Видеорегистратор фуры запечатлел момент ДТП, которое произошло в Рыбно-Слободском районе Татарстана, сообщили пользователи социальных сетей.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 920-м километре трассы М7 возле села Большой Машляк столкнулись грузовик и легковой «Форд». Водитель «Форда» превысил скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом. В результате ДТП три человека скончались на месте, еще один погиб в больнице.