(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В страшной аварии в Рыбно-Слободском районе виноват молодой водитель иномарки, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на 920-м километре трассы М7 возле села Большой Машляк столкнулись грузовик и легковой «Форд».

По данным источника агентства, 21-летний водитель «Форда» превысил скорость и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком «ДАФ» с полуприцепом.

Как стало известно, водитель «Форда» – житель Набережных Челнов. По трассе М7 он ехал со стороны Уфы в сторону Москвы.

20-летняя и 19-летняя пассажирки «Форда» скончались на месте аварии, погиб и 39-летний пассажир. Сам водитель от тяжелых травм умер в карете «скорой помощи».