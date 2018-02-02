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Поклонники «Игры престолов» засняли на видео финал сериала

2 февраля 2018, 14:17 , Фото: скриншот видео

Поклонники «Игры престолов» засняли на видео финал сериала На видео запечатлен пожар в родовом замке Старков, члены которого играют в сериале главные роли.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Фанаты киносаги «Игра престолов» засняли на видео съемки одной из сцен финала восьмого сезона, сообщает «Лента.Ру».

«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста, который опубликован на фанатском сайте Watchers on the Wall.

На видео запечатлен пожар в родовом замке Старков, члены которого играют в сериале главные роли.

Фанаты сразу же поделились предположением, что замок падет либо из-за главного антагониста сериала Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем. По другой версии поклонников, Винтерфелл могла поджечь Дейенерис Таргариен с ее драконами.

Ранее исполнительница роли Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс рассказала, что первая серия последнего сезона выйдет в апреле 2019 года. Она также добавила, что финальный эпизод сделан на максимуме возможностей.


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