Поклонники «Игры престолов» засняли на видео финал сериала

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Фанаты киносаги «Игра престолов» засняли на видео съемки одной из сцен финала восьмого сезона, сообщает «Лента.Ру».



«Это не какая-то маленькая утечка. Это настоящий финал прямо для вас», — заявили авторы поста, который опубликован на фанатском сайте Watchers on the Wall.



На видео запечатлен пожар в родовом замке Старков, члены которого играют в сериале главные роли.



Фанаты сразу же поделились предположением, что замок падет либо из-за главного антагониста сериала Короля Ночи, который обзавелся драконом, либо из-за королевы Серсеи, владеющей диким огнем. По другой версии поклонников, Винтерфелл могла поджечь Дейенерис Таргариен с ее драконами.



Ранее исполнительница роли Арьи Старк актриса Мэйси Уильямс рассказала, что первая серия последнего сезона выйдет в апреле 2019 года. Она также добавила, что финальный эпизод сделан на максимуме возможностей.