Белорусский певец рассказал о популярности казанской оперы за рубежом

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Об уникальных декорациях новой постановки «Набукко» рассказал исполнитель роли Захарии, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий. Опера открыла сегодня XXXVI международный фестиваль имени Шаляпина.

Постановка примечательна тем, что она не для гастролей, подчеркнул артист. «Она для вас, казанцев. Такие красивые, огромные, дорогие декорации никто никуда не повезет. Они не предназначены для маленьких европейских театров, но созданы для больших сцен. Это не коммерческий проект для проката по Европе. Поэтому только вы во всей мощи сможете увидеть постановку. А европейские меломаны теперь будут приезжать в Казань, чтобы прикоснуться к новому решению оперы Верди», – уверен Валентий.

Артист отметил, что с казанскими артистами он только в Голландию ездил дважды, а всего около 35 раз пел с местным коллективом. «Ваш театр очень мобильный, с прекрасным хором, оркестром. Думаю, Татарстан в курсе, что в Европе казанская опера просто блистает, а солисты всегда шикарны. Это одна из популярных опер», – рассказал он.

