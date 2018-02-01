Премьеру «Набукко» в Казани назвали динамической классикой с пластическими решениями

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Динамичной классикой со множеством пластических решений назвала артистка Красноярского театра оперы и балета Дарья Рябинко новую постановку «Набукко», открывшую сегодня XXXVI Шаляпинский фестиваль. «Казань тем и отличается, что здесь очень любят такие постановки с большим количеством декораций и костюмов», – отметила она.

Рябинко выступает на Шаляпинском фестивале в третий раз. «Меня радует, что всегда здесь собирается только профессиональная команда, замечательные партнеры по сцене. “Набукко” – это моя первая постановка, в которой я участвую с самого начала. Эта опера редко ставится, особенно в России. Мне очень нравится то, что происходит на сцене», – поделилась артистка эмоциями с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Рябинко особо отметила работу с режиссером Ефимом Майзелем, который с вниманием относится к инициативе артистов: «Он выслушивает наши пожелания, мы вместе обсуждали каждое движение, отточив которые, он вводил в спектакль».

Артистка также поделилась своим восхищением от костюмов, каждый из которых создавался специально для постановки. Дарья Рябинко исполнила сегодня роль Фенены, младшей дочери Набукко, ассирийского царя. Несмотря на то, что это женская роль второго плана, только для нее было выполнено три костюма. «Как каждая женщина, примеряя их, я по несколько минут кручусь перед зеркалом, чтобы рассмотреть себя в новом наряде. Это замечательная работа московского художника Виктора Герасименко», – отметила артистка.

