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Политика

Пентагон заявил о намерении продолжить полеты авиации США у берегов России

1 февраля 2018, 21:32

В американском военном ведомстве ответили на призыв Минобороны РФ не летать у российских границ.
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(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Военные самолеты США будут и впредь совершать полеты над нейтральными водами Черного моря. Так представитель Пентагона, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи прокомментировал призыв Минобороны РФ к Соединенным Штатам не летать у российских границ, сообщает РИА Новости.

«Черное море — международное воздушное пространство. Мы имеем полное право быть там, эти полеты продолжатся», — сказал Маккензи.

Представитель Пентагона также назвал «непрофессиональным» перехват российским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над акваторией Черного моря рядом с Крымом. В Минобороны действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета приблизиться к границе России, назвали «сопровождением, а не перехватом».


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