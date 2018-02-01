Пентагон заявил о намерении продолжить полеты авиации США у берегов России

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Военные самолеты США будут и впредь совершать полеты над нейтральными водами Черного моря. Так представитель Пентагона, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи прокомментировал призыв Минобороны РФ к Соединенным Штатам не летать у российских границ, сообщает РИА Новости.

«Черное море — международное воздушное пространство. Мы имеем полное право быть там, эти полеты продолжатся», — сказал Маккензи.

Представитель Пентагона также назвал «непрофессиональным» перехват российским Су-27 американского «разведчика» EP-3 над акваторией Черного моря рядом с Крымом. В Минобороны действия Су-27, почти 2,5 часа пресекавшего попытки американского самолета приблизиться к границе России, назвали «сопровождением, а не перехватом».