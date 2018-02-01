Минобороны посоветовало Пентагону прекратить полеты у российских границ

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Минобороны рекомендовало Пентагону воздержаться от полетов у границ России, сообщает Russia Today со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Маневры российского истребителя Су-27 при перехвате американского самолета-разведчика ЕР-3Е Aries II около российских границ над нейтральными водами Черного моря были «стандартными» и «абсолютно законными», говорится в сообщении ведомства.

«Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства Российской Федерации», — цитирует RT представителей ведомства.

Для российской авиации «перехват» воздушных целей, которые приближаются к границе России с выключенными транспондерами, «длится считаные минуты», отметили военные.

30 января в российском Минобороны сообщили, что Су-27 перехватил над Черным морем самолет ВМС США.