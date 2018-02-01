В Татарстане при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). В Рыбно-Слободском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что ДТП произошло на 920-м километре трассы М7 возле села Большой Машляк.

В результате аварии погибли три человека, еще один пострадал.

На месте спасатели зонального поисково-спасательного отряда №5 и пожарные из села Кутлу-Букаш при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали тела погибших. Они также извлекли пострадавшего и передали его медикам и отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы избежать возгорания.