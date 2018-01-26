В Польше запретили пропаганду «бандеровской идеологии» под страхом уголовного наказания

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). В Польше депутаты законодательно ввели уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских бандеровцев во время Второй мировой войны. За законопроект проголосовали 279 из 414 парламентариев, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт сейма.

Наказание за пропаганду «бандеровской идеологии» составит до трех лет лишения свободы.

Законом также предусматривается штраф или лишение свободы за отрицание геноцида поляков и евреев в Волыни или поддержку действий Украинской повстанческой армии (ОУН УПА, запрещена в РФ – прим. Т-и).

Кроме того, наказание грозит тем, кто причислит польскую нацию к ответственности или назовет соучастником преступлений, совершенных Третьим рейхом.

ОУН в годы Второй мировой войны сформировала Украинскую повстанческую армию (УПА), вела борьбу против советской власти, сотрудничала с фашистами и также совершала экстремистские акции.