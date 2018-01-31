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Песков рассказал о премиях для недопущенных на Олимпиаду спортсменов

31 января 2018, 18:56

Решение о премировании победителей параллельных соревнований наравне с олимпиониками принял Президент России.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поручил провести параллельные состязания для российских спортсменов, не допущенных на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Победители соревнований получат премии, аналогичные по размеру наградам олимпийских победителей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

После встречи с атлетами, отправляющимися на Олимпиаду, Путин напомнил Правительству о решении организовать состязание для тех, кто не допущен в Пхенчхан. «Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», – пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Президент поручил разработать рекламную кампанию параллельных состязаний.

При этом пока не определены сроки проведения соревнований и не решен вопрос участия в них иностранных спортсменов, добавил пресс-секретарь Президента РФ.

На встрече с российскими олимпийцами Владимир Путин извинился перед ними за то, что власти не смогли оградить их от нападок и претензий извне. 


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