Путин попросил прощения у российских олимпийцев за недостаточную защиту от нападок

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими атлетами, которые поедут на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, извинился перед ними за то, что власти не смогли оградить от нападок и претензий извне. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что в современном мире победы даются тяжело, а вмешательство политики в спорт делает ситуацию вдвойне тяжелее. «Но втройне тяжелее, когда в стране <...> в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет», – констатировал он.

Путин попросил не сомневаться в том, что Россия всегда будет поддерживать чистый от допинга спорт, а также призвал участников Олимпийских игр не думать ни о чем, что сопровождает подготовку к ним в последнее время.

По словам главы государства, россияне очень переживают за спортсменов, которые не смогут поехать на Игры, и государство приложит все усилия, чтобы поддержать их.