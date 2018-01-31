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Политика, Общество

Отделение «Единой России» в РТ реализует в этом году шесть региональных проектов

31 января 2018, 14:30

Утверждены наиболее востребованные у населения проекты, отметил Фарид Мухаметшин.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанским отделением партии «Единая Россия» в этом году в республике будет реализовано шесть региональных проектов. Перечень партийных проектов был утвержден сегодня на заседании Политсовета отделения партии в РТ.

В частности, будут исполнены такие региональные партийные проекты, как «Дети рисуют страну», «Дни Единой России», «Детский университет Приволжского федерального округа», «Спорт без границ», «Дом садовода – опора семьи» и «России важен каждый ребенок».

«Мы утверждаем проекты, которые наиболее востребованы населением республики», – сказал секретарь татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что проекты финансируются и успешно реализуются в муниципалитетах республики.

Также сегодня на заседании был утвержден перечень из 13 федеральных партийных проектов, принятых к реализации татарстанским отделением «Единой России» в этом году.

«Федеральные партийные проекты – это конкретные дела партии, исполнение наказов избирателей», – отметила замсекретаря регионального отделения по проектной работе, зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова. 


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