В Татарстане в этом году будет реализовано 13 федеральных партийных проектов

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году региональным отделением партии «Единая Россия» будет реализовано 13 федеральных проектов. Перечень партийных проектов был утвержден сегодня на заседании Политсовета татарстанского отделения партии.

Замсекретаря регионального отделения по проектной работе, зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова напомнила, что на съезде «Единой России» в декабре было принято решение объединить партийные проекты для их более эффективной реализации. «Из 26 проектов к реализации в 2018 году приняли 14», – уточнила она.

Ратникова добавила, что остались без изменения проекты «Старшее поколение», «Единая страна – доступная среда», «Историческая память», «Школа грамотного потребителя», «Народный контроль». При этом некоторые проекты были укрупнены.

Так, в проект «Крепкая семья» вошел «России важен каждый ребенок», в «Детский спорт» включены «Всемирные игры юных соотечественников», а проект «Городская среда» был объединен с «Парками малых городов».

В проект «Здоровое будущее» вошли «Здоровье детям» и «Экология России». Проект «Локомотивы роста» вобрал в себя «Достойный труд», а «Российское село» – «Дом садовода – опора семьи».

«Также появились новые проекты из-за объединения ранее действующих. Проект “Новая школа” объединили с проектами “Модернизация образования” и “Детские сады – детям”. “Культура малой родины” – это новое название проекта, который вобрал в себя “Театры малых городов”, “Театры – детям” и “Местный дом культуры”», – рассказала Ратникова.

В результате из 14 федеральных проектов к реализации были приняты 13, включая «Безопасные дороги», отметила она. Исключен из перечня федеральных партийных проектов, принятых к реализации в этом году, «Народный контроль». «В республике этот проект уже много лет реализуется. Задачи проекта покрываются большой, серьезной деятельностью», – заключила замсекретаря регионального отделения партии по проектной работе.