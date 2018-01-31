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Культура

Эрмитаж выпустил стикеры в Telegram`e на основе картин Тициана и Рембрандта

31 января 2018, 14:59

Источником для одного из стикеров послужил «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта, созданный в 1630 году.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Государственный Эрмитаж создал свою коллекцию стикеров для мессенджера Telegram. Основой для них стали музейные экспонаты, в том числе картины Рембрандта и Тициана.

В Facebook`e Эрмитажа сообщается, что источником для одного из стикеров послужил «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта, созданный в 1630 году.

Всего для официального Telegram-канала выпущено 24 стикера. На них, в частности, изображены логотип музея, кающаяся Мария Магдалина (на основе картины Тициана 1565 года) и полотно «Танец» Анри Матисса.

Ранее Минобрнауки выпустило в Telegram'е стикеры с Ольгой Васильевой. На них министр образования РФ призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачетам.


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