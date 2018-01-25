Минобрнауки выпустило в Telegram'е стикеры с Ольгой Васильевой

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В День студента, который празднуется сегодня, 25 января, Минобрнауки России подарило пользователям Telegram-канала уникальные стикеры с Ольгой Васильевой.



С сегодняшнего дня каждый подписчик может скачать набор стикеров с изображением главы Минобрнауки России.

«Стикеры, основная часть которых посвящена образовательной тематике, прибавят всем пользователям Telegram хорошего настроения», – пообещали в ведомстве.



На забавных стикерах министр образования России призывает писать грамотно, оценивает объем знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачетам.

«Когда кто-то сказал туфля», – негодует Ольга Васильева на одной из картинок, где ударение в слове поставлено на последний слог.

«Зачет!» – радуется министр на другом стикере.

Набор доступен по ссылке: https://t.me/addstickers/minobrnauki