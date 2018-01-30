В Минсельхозе РТ пояснили механизм выплаты субсидий хозяйствам с дойными коровами

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов рассказал ИА «Татар-информ» о механизме выплаты субсидий гражданам, содержащим в личном подворье дойных коров и коз. Напомним, решение о выплате в феврале единовременных субсидий принято в связи с падением закупочных цен на молоко.



«Первоначальный расчет на выплату субсидий представляется главами сельских поселений. Любой гражданин, содержащий скот, обязан его зарегистрировать. Данные заносятся в электронную похозяйственную книгу. Если корова зарегистрирована, администрация сельского поселения принимает заявление от граждан на выплату субсидий. Те, в свою очередь, дают письменное обязательство сохранять поголовье, которое у них есть, в течение определенного срока», – объяснил механизм выплат замминистра.

Он подчеркнул, что субсидия выдается на сохранение и увеличение продуктивности скота. То есть, во-первых, дойных коров и коз нельзя забивать, во-вторых, молоко должно реализовываться. При наличии такого обязательства администрация сельского поселения составляет реестр, который передается в районное Управление сельского хозяйства. Далее составляется свод данных по всему району, который затем передается в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. Минсельхозпрод РТ рассматривает эти документы в течение двух дней.

Как подчеркнул Хабипов, приписки и злоупотребления здесь недопустимы. «У нас есть доступ в базу электронной похозяйственной книги, и наши специалисты проверяют достоверность данных. После проверки происходит выплата. Как получать субсидию – наличными или на банковский счет – дело заявителя, в заявлении это указывается», – сообщил замминистра.

