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Сельское хозяйство

65 тыс. частных подворий РТ получат субсидии из-за падения закупочных цен на молоко

30 января 2018, 19:30 , Фото: Николай Александров

65 тыс. частных подворий РТ получат субсидии из-за падения закупочных цен на молоко Общий объем предусмотренных средств составляет 360 млн рублей.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). В Татарстане 65 тысяч частных подворий, в которых содержатся дойные коровы и козы, получат поддержку в виде единовременной субсидии. Это связано с обвалом закупочных цен на молоко. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Президентом Татарстана принято решение о выделении единовременной субсидии. Для тех, кто содержит одну корову, размер субсидии составит 2 тысячи рублей. Для тех, у кого в одном подворье две коровы, – по 3 тысячи, три и более коров – по 4 тысячи рублей на одну корову. Субсидии будут выплачены в феврале», – сообщил замминистра.

По его словам, общий объем предусмотренных на эти цели средств составляет 360 млн рублей. 335 млн предусмотрено на выплаты гражданам, содержащим коров в личных подворьях, остальная сумма – на субсидии тем, кто содержит дойных коз, – по 1 тысяче рублей на козу.


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