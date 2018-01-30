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Политика

Минфин США пригрозил санкциями вслед за «кремлевским докладом»

30 января 2018, 20:20

Министр финансов Соединенных Штатов не уточнил, о каких конкретно санкциях идет речь и кого они коснутся.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Хотя публикация «кремлевского доклада» не предполагала введения санкций в отношении имен из списка, меры в перспективе все-таки последуют. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Министр финансов Соединенных Штатов не уточнил, о каких конкретно санкциях идет речь и кого они коснутся – России в целом или участников списка.

В «кремлевском докладе» фигурируют имена 210 россиян. Это близкие к Кремлю бизнесмены и чиновники. В списке также числятся несколько представителей Татарстана. Среди них руководитель ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, его первый заместитель Рустем Сультеев и акционеры компании Радик и Айрат Шаймиевы.


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