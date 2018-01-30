Минниханов поздравил гендиректора «ТАИФа» с включением в «кремлевский доклад»

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов в шутливой форме поздравил гендиректора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова с включением в «кремлевский доклад» Минфина США.

«Поздравляю тебя с включением в список», — сказал Президент Татарстана Альберту Шигабутдинову после завершения заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ.

Сам гендиректор «ТАИФа» в беседе с журналистами отметил, что пока не выработал своего отношения к этому вопросу. «Не знаю, мы сейчас изучаем этот вопрос. Даже не думал об этом. Я должен разобраться, я не знаю, что это такое. Поэтому что-то сказать сложно», — отметил Шигабутдинов.

Министерство финансов США накануне опубликовало список «кремлевского доклада», в который включены члены Правительства РФ, в том числе Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководители министерств, ведомств и крупные российские бизнесмены.

Несколько представителей Республики Татарстан также отмечены в так называемом «кремлевском докладе». Среди них руководитель ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, его первый заместитель Рустем Сультеев и акционеры компании Радик и Айрат Шаймиевы.

В финансовом ведомстве США отмечают, что список не несет каких-либо ограничительных мер в отношении перечисленных в нем лиц.