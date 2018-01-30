Шигабутдинов о включении в «кремлевский доклад»: Мы сейчас изучаем этот вопрос

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов прокомментировал журналистам включение своего имени в «кремлевский доклад» Минфина США. Руководитель компании сообщил, что он изучает этот вопрос в данный момент и пока не сформировал своего отношения к нему.

«Не знаю, мы сейчас изучаем этот вопрос. Даже не думал об этом. Я должен разобраться, я не знаю, что это такое. Поэтому что-то сказать сложно», — отметил Шигабутдинов, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к включению в список.



Министерство финансов США представило «кремлевский доклад» Конгрессу страны. В нем фигурируют российские чиновники и представители бизнеса, всего 210 имен. Среди них более 100 крупных российских госслужащих и 96 «российских олигархов».

В американском Минфине уточнили, что пока фигурантам списков не грозят какие-либо санкции или ограничения. В списке также числятся несколько представителей Татарстана. Среди них руководитель ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, его первый заместитель Рустем Сультеев и акционеры компании Радик и Айрат Шаймиевы.

