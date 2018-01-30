В отделениях «Почты России» в Татарстане исчезнут очереди

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Отделения «Почты России» в Татарстане будут благоустроены и модернизированы, в них исчезнут очереди, а качество почтовых услуг улучшится. Об этом сообщил гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов 30 января после заседания коллегии Минсвязи РТ в Казани.

«Важной задачей в 2018 году является трансформация сети почтовых отделений в современный формат. Сейчас инфраструктура в крайне запущенном состоянии, требуется масштабная модернизация по всем направлениям: текущий и капитальный ремонт, автоматизация бизнес-процессов и ресурсов, установка современных терминалов самообслуживания, почтоматов», — сказал федеральный эксперт на заседании коллегии.

Спикер отметил, что отделения «Почты России» должны стать современными и функциональными, без очередей и с высоким качеством обслуживания. В этих целях сегодня в Казани была подписана программа развития почтовой связи на территории Татарстана. Документ подписями скрепили гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и Президент РТ Рустам Минниханов.

«Программа направлена на улучшение качества услуг почтовой связи в регионе. Она предусматривает совместную работу по благоустройству отделений почтовой связи, наполнение их информационными продуктами. Это целый комплекс мер, который позволит вынести качество работы почты в регионе на принципиально новый уровень», — сообщил после заседания коллегии журналистам Николай Подгузов.

Он также отметил, что в регионах, где уже налажена подобная кооперация, почтовые услуги развиваются стремительными темпами. Начало данной работы в регионе уже положено. 30 января «Почта России» запустила Логистический почтовый центр в Казани, на территории международного аэропорта «Казань».