Николай Никифоров: Американские игры в санкции — это навсегда

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Строительство цифровой экономики России не может зависеть ни от одной другой страны мира. А американские игры в санкции – это навсегда, считает министр информатизации и связи Николай Никифоров. Об этом он заявил 30 января в Казани, комментируя новые санкции США журналистам.

Руководитель Минкомсязи России приехал в столицу Татарстана на заседание коллегии Министерства информатизации и связи РТ.

«Американские игры в санкции – это, скорее всего, навсегда. Мы не рассматриваем, строя свою стратегию, что они как-то завершатся или изменятся, но в тоже время выражаем нашу заинтересованность в работе с европейскими коллегами. У нас общая история, культура. Нам нужно идти вместе», — сказал Николай Никифоров.

Глава Минкомсвязи РФ заявил, что у ведомства нет проблем с международным сотрудничеством. И никак списки санкции США не могут повлиять на его планы.

Ранее Минфин США передал Конгрессу «кремлевский доклад», в котором оказались более сотни российских руководителей государственных компаний и чиновников, в том числе сам Николай Никифоров.

