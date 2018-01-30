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Собака лает, караван идет: Путин прокомментировал «кремлевский доклад»

30 января 2018, 15:16

Собака лает, караван идет: Путин прокомментировал «кремлевский доклад» По словам Путина, России следует сосредоточиться на внутренних делах.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Говоря об опубликованном Минфином США «кремлевском докладе», следует помнить пословицу: «Собака лает, караван идет». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.Ru.

По его словам, России стоит сосредоточиться на внутренних делах: укреплять экономику, заниматься сельским хозяйством, совершенствовать здравоохранение, образование, обороноспособность.

«И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то санкции», – считает российский лидер.

В докладе содержится информация о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. Всего в нем речь идет о 210 россиянах.


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