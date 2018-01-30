Собака лает, караван идет: Путин прокомментировал «кремлевский доклад»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Говоря об опубликованном Минфином США «кремлевском докладе», следует помнить пословицу: «Собака лает, караван идет». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает Газета.Ru.
По его словам, России стоит сосредоточиться на внутренних делах: укреплять экономику, заниматься сельским хозяйством, совершенствовать здравоохранение, образование, обороноспособность.
«И тогда в конце концов придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то санкции», – считает российский лидер.
В докладе содержится информация о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах. Всего в нем речь идет о 210 россиянах.