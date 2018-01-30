Члены Правительства РФ прокомментировали попадание в «кремлевский доклад»

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Минфин США внес в «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, 210 человек. Публикацию списка прокомментировали в Правительстве России, пишут «Ведомости».

В доклад попали 114 чиновников и 96 бизнесменов. В частности, все руководители Администрации Президента РФ Владимира Путина, его помощники и советники, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и весь Кабинет Министров, руководители спецслужб, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководители госбанков и госкомпаний.

«Там фамилии всех, поэтому здесь не о чем говорить. Можно лишь отметить, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете заголовок документа, там сказано, что это (публикация списка) делается для защиты от врагов США. Это подход, это заявление. Это достаточно беспрецедентно. Поэтому лишь после анализа можно будет давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам», – сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что как член Правительства обязан был быть в этом списке.

«Все Правительство в нем есть, ничего удивительного в этом нет. Это список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике и бизнесе. Это не санкционный список, это список, который используется для дальнейших решений и оценок. Будем проводить мониторинг ситуации, необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике"», – заявил он.

«В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки": сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение. То есть хотят и рыбку съесть, и в кресло присесть», – прокомментировал вице-премьер Дмитрий Рогозин.