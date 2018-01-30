В Татарстане откроются десять классов по программированию и робототехнике

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Десять специализированных IT-классов планируется открыть в 2018 году в Татарстане. Обучаться в них основам программирования и робототехники будут 900 детей. Такие данные сообщил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на заседании коллегии в Казани.

«Важнейшим в IT-отрасли республики является развитие профильного образования. Сегодня мы реализуем образовательные проекты в среднем, дополнительном, профессиональном и высшем образовании. В прошлом учебном году в 38 школах республики были открыты 38 IT-классов, в которых усиленную подготовку в области программирования и робототехники проходят более 700 школьников», – сказал министр.

Новые IT-классы оснащены необходимой техникой. Системная работа по обновлению компьютерной техники в учреждениях образования республики началась еще в 2016 году. В 2017 году новые ноутбуки получили более 17 тысяч учителей республики. Всего с 2016 года было обновлено более 26,5 тысячи ноутбуков педагогов.

В 2018 году продолжится работа по обновлению компьютерного парка в школах и поставке ноутбуков в учреждения средне-профессионального образования. Для этих целей будет закуплено 17,5 тысячи единиц техники.

