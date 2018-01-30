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За год госструктуры Татарстана отразили 8 млн кибератак

30 января 2018, 12:34 , Фото: архив/Султан Исхаков, tatarstan.ru

За год госструктуры Татарстана отразили 8 млн кибератак В декабре 2017 года произошло более 800 тыс. компьютерных атак на госучреждения и предприятия республики.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане наблюдается рост числа информационных угроз. Кибератаки направлены на госструктуры и крупные промышленные предприятия. Всего за 2017 год было совершено более 8 млн попыток компьютерных воздействий на региональные государственные информационные ресурсы.

Об информационной безопасности рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на заседании коллегии ведомства в Казани. Согласно его данным, количество попыток внешних воздействий за декабрь 2017 года составило более 800 тыс., рост попыток внешних воздействий по отношению к началу 2017 года составил 60 процентов.

Расширенное заседание коллегии Министерства информатизации и связи РТ. Фото: Михаил Фролов

«Все они были своевременно отражены. Всего в инфраструктуре государственной интегрированной системы телекоммуникаций подлежат защите более 80 тыс. рабочих мест пользователей, 11 тыс. точек беспроводного доступа, 600 серверов в центре обработки данных. Активное сотрудничество в области защиты информации осуществляется с такими компаниями, как "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "ICL", "Positive Technologies"», — сказал Шайхутдинов.


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