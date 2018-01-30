За год госструктуры Татарстана отразили 8 млн кибератак

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане наблюдается рост числа информационных угроз. Кибератаки направлены на госструктуры и крупные промышленные предприятия. Всего за 2017 год было совершено более 8 млн попыток компьютерных воздействий на региональные государственные информационные ресурсы.

Об информационной безопасности рассказал министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов сегодня на заседании коллегии ведомства в Казани. Согласно его данным, количество попыток внешних воздействий за декабрь 2017 года составило более 800 тыс., рост попыток внешних воздействий по отношению к началу 2017 года составил 60 процентов.

«Все они были своевременно отражены. Всего в инфраструктуре государственной интегрированной системы телекоммуникаций подлежат защите более 80 тыс. рабочих мест пользователей, 11 тыс. точек беспроводного доступа, 600 серверов в центре обработки данных. Активное сотрудничество в области защиты информации осуществляется с такими компаниями, как "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб", "ICL", "Positive Technologies"», — сказал Шайхутдинов.