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Замруководителя «КАМАЗ-Мастер»: Финансовых проблем в команде сейчас нет

30 января 2018, 13:12

Сергей Савостин назвал финансирование команды «стабильным», но добавил, что «денег много не бывает».
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(Казань, 30 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В настоящий момент финансирование гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» осуществляется на должном уровне, проблем нет. Об этом на брифинге в Доме Правительства заявил заместитель руководителя команды Сергей Савостин.

Ранее команда испытывала финансовые проблемы, из-за которых могла не выйти на старт «Дакара»-2018, но сейчас они, по словам Савостина, в прошлом.

«На сегодняшний день финансирование команды стабильное, но, сами понимаете, денег много не бывает. Поэтому если будут дополнительные поступления, мы обязательно найдем им применение. Со всеми потенциальными спонсорами мы готовы контактировать и искать общий язык. Основную часть финансирования команды вносят наши партнеры и спонсоры. Мы им очень благодарны за то, что они с нами, и всеми силами стараемся оправдать их надежды», – заявил заместитель руководителя «КАМАЗ-Мастера».

«Дакар-2018» прошел с 6 по 20 января на территории Перу, Боливии и Аргентины. Победителем ралли-рейда в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Эдуарда Николаева, его партнер по команде Айрат Мардеев вместе со своим экипажем финишировал третьим в генеральной классификации.
 


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