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Спорт

Среди преподавателей вузов РТ выявили лучших пловцов

30 января 2018, 00:11

Лучшими оказались пловцы из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Соревнования среди преподавателей вузов Татарстана в рамках декады «За здоровый образ жизни-2018! Зимние каникулы!» продолжились турниром по плаванию. В нем приняли участие 11 команд.

Как сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ, более 60 человек собрались в бассейне «Акчарлак». Им предстояло проплыть 50 метров вольным стилем.

В итоге лучшими оказались пловцы из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Второе место заняла сборная КГАСУ. На третьем расположилась команда КФУ.


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