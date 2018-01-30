Среди преподавателей вузов РТ выявили лучших пловцов

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Соревнования среди преподавателей вузов Татарстана в рамках декады «За здоровый образ жизни-2018! Зимние каникулы!» продолжились турниром по плаванию. В нем приняли участие 11 команд.
Как сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ, более 60 человек собрались в бассейне «Акчарлак». Им предстояло проплыть 50 метров вольным стилем.
В итоге лучшими оказались пловцы из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Второе место заняла сборная КГАСУ. На третьем расположилась команда КФУ.