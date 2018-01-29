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Юлия Самойлова выступит первой во втором полуфинале «Евровидения»

29 января 2018, 20:43

В Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова выступит первой во втором полуфинале конкурса, который состоится в Лиссабоне, сообщает RT.

Сегодня в Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам. В этом же полуфинале, который состоится 10 мая, выступит представитель Украины.

Первый полуфинал, в который вошли 19 стран-участниц, состоится 8 мая. Финал пройдет 12 мая. Всего в музыкальном состязании примут участие 43 страны. 

Юлия Самойлова сообщила о начале подготовки перед «Евровидением». «Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — написала Самойлова в Instagram`e.

 

Вот и началась подготовка в Евровидению! Наконец-то!🎤 Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем 🎼🎵🎶🎶 #Eurovision2018 #Allaboard #евровидение2018 #всенаборт #алексейголубев #magfilm #work #newsong #show #работа #шоу #песня

Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)


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