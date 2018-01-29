Юлия Самойлова выступит первой во втором полуфинале «Евровидения»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова выступит первой во втором полуфинале конкурса, который состоится в Лиссабоне, сообщает RT.



Сегодня в Лиссабоне состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам. В этом же полуфинале, который состоится 10 мая, выступит представитель Украины.



Первый полуфинал, в который вошли 19 стран-участниц, состоится 8 мая. Финал пройдет 12 мая. Всего в музыкальном состязании примут участие 43 страны.



Юлия Самойлова сообщила о начале подготовки перед «Евровидением». «Вот и началась подготовка к Евровидению! Наконец-то! Встретились всей нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем», — написала Самойлова в Instagram`e.