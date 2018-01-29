Песков назвал черный список США попыткой повлиять на выборы Президента РФ

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Предусмотренный законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) черный список россиян является «попыткой оказать влияние на выборы Президента РФ». Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он отметил, что «сама публикация списка ничего не означает, публикация не является очередной санкционной волной».

«Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае и наши интересы, и интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», – добавил Песков.

Согласно CAATSA, Министерство финансов США должно представить перечень Конгрессу не позднее 29 января 2018 года. Фигурантам списка не грозит немедленное введение ограничительных мер, хотя и повышает этот риск в будущем.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что в список близких к Кремлю российских бизнесменов и чиновников могут попасть более 50 человек, а вместе с членами их семей – до 300.