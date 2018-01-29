Крановый завод в Челнах выпустил эротический календарь с участием мужчин

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Набережночелнинский крановый завод выпустил второй по счету эротический календарь 2018 года. На этот раз на страницах издания представлены и сотрудники-мужчины, отмечает газета «Челнинские известия».

В календаре молодые работники предприятия выходят на пикники, отдыхают в барах, предстают в образах игроков хоккейной команды и изображают сцены семейной жизни.

Завод с 2007 года выпускает корпоративные календари, для которых снимаются полуобнаженные сотрудники. Предыдущий выпуск был преимущественно женским.