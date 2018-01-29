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Общество

Крановый завод в Челнах выпустил эротический календарь с участием мужчин

29 января 2018, 12:53

Предприятие с 2007 года выпускает корпоративные календари, для которых снимаются полуобнаженные сотрудники.
Челнинский крановый завод вновь выпустил эротический календарь с фотографиями сотрудниц
Набережночелнинский крановый завод выпустил очередной эротический календарь
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Набережночелнинский крановый завод выпустил второй по счету эротический календарь 2018 года. На этот раз на страницах издания представлены и сотрудники-мужчины, отмечает газета «Челнинские известия».

В календаре молодые работники предприятия выходят на пикники, отдыхают в барах, предстают в образах игроков хоккейной команды и изображают сцены семейной жизни.

Завод с 2007 года выпускает корпоративные календари, для которых снимаются полуобнаженные сотрудники. Предыдущий выпуск был преимущественно женским.


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