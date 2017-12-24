Крановый завод в Челнах подготовил календарь-2018 с откровенными фото сотрудниц

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Крановый завод в Набережных Челнах в преддверии Нового года не стал изменять 10-летней традиции и подготовил очередной календарь с откровенными фото своих сотрудниц. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

На фото девушки предстали в образах манекенов из магазина женской одежды и нижнего белья. Так, на странице января красуются сотрудницы отдела продаж в черном кружевном белье.

На обложке календаря на следующий год указано, что он является юбилейным. На последней странице перечислены все героини выпуска-2018.