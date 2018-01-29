Стеффан Де Мистура прибыл на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Сочи для участия в Конгрессе сирийского национального диалога. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат прилетел в город-курорт регулярным рейсом из Москвы, но не стал общаться с журналистами в аэропорту.

Решение об участии де Мистуры в мероприятии принял 27 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Российская сторона одобрила этот шаг.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29 и 30 января. К участию приглашены около 1600 представителей общественности Сирии, а как наблюдатели – и делегаты ряда других государств. Одной из задач мероприятия определено создание комиссии по разработке Конституции страны.

Ранее от участия в конгрессе отказались объединяющий оппозицию Сирийский комитет по переговорам и организации сирийских курдов. Это значит, что удерживающие значительную часть Сирии группировки не будут представлены в обсуждении.