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Политика

Сирийская оппозиция решила бойкотировать Конгресс национального диалога в Сочи

27 января 2018, 15:06

Конгресс Сирийского национального диалога должен пройти в Сочи 30 января.
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(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Руководитель Сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири подтвердил решение возглавляемой им организации бойкотировать Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что решение было принято путем «честного и прозрачного голосования» после касавшихся конгресса «долгих, детальных дискуссий, конструктивных и серьезных переговоров».

Ранее Сирийский комитет по переговорам сообщил об отказе от участия во встрече в своем микроблоге в Twitter’е.

Лидер платформы «Москва» в составе сирийской оппозиции Кадри Джамиль ранее рассказал, что на прошедшем в Вене голосовании 24 из 34 присутствовавших членов комитета высказались против участия в конгрессе, а десять – за.

При этом, по его мнению, не было принято никакого решения, так как любой вердикт Сирийского комитета по переговорам должен быть поддержан минимум 26 его членами из 36.

Конгресс Сирийского национального диалога должен состояться в Сочи 30 января. К участию приглашены около 1600 представителей общественности Сирии, а как наблюдатели – представители ряда других государств и ООН. 


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