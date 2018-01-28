Леонов надеется собрать команду селебрити на втором забеге серии TIMERMAN

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В лыжном забеге в Богатых Сабах, которым официально открылся соревновательный сезон 2018 года мультиспортивной серии TIMERMAN, приняли участие мэр Альметьевска Айрат Хайруллин и руководитель администрации Зеленодольского района Александр Тыгин. Об этом сообщила пресс-атташе Казанского марафона-2018 и серии мероприятий TIMERMAN Ольга Камардина.

По словам министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова, мороз не остановил тех, кто решил выйти на старт. Смелых оказалось более 500 человек.

«В гонках на 5 и 15 км приняли участие не только татарстанские спортсмены, но и представители других регионов России, в числе которых был Иван Алыпов, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине. Нас поддержали и наши спортивные коллеги – администрация Казани, главы Альметьевска и Зеленодольска. Надеемся, что их пример будет заразительным, и на февральский старт в Набережных Челнах мы сможем собрать хорошую команду селебрити», – заявил глава Минспорта РТ.

Ранее он и сам покорил «пятерку». Его поддержал первый заместитель мэра Казани, президент Федерации прыжков в воду Татарстана Дамир Фаттахов.

В Набережных Челнах второй забег серии пройдет 18 февраля.