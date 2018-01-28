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Николай Мазур: Ребята получили хороший опыт

28 января 2018, 20:31 , Фото: ria.ru

Николай Мазур: Ребята получили хороший опыт Главный тренер «Пармы» извинился перед болельщиками за неудачную игру.
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(Казань, 28 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Пармы» Николай Мазур прокомментировал поражение в Казани от УНИКСа (70:84) в Единой лиге ВТБ, посчитав ключевой третью четверть.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, приехавшими в Казань из Перми, они разочарованы, как и мы. Начали мы без должной энергии, а потом было сложно наверстать упущенное. УНИКС показал, что даже в стрессовой ситуации может держать игру. Наша игра строилась от защиты. Нам же не хватило уверенности и прагматизма в третьей четверти, когда сократили отставание до шести очков. Стали допускать ошибки, торопились с бросками, потеряли много энергии. Но это тоже опыт для наших ребят. Вот только впереди у нас месяц без игр. Это не радует, тренироваться намного тяжелее, чем играть», – отметил Мазур.


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