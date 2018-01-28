УНИКС обыграл «Парму» в Казани

(Казань, 28 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС победил дома пермскую «Парму» со счетом 84:70. С 11 победами при одном поражении казанцы продолжают занимать второе место.

Во времена достопамятного «Урал-Грейта» Пермь была самым баскетбольным городом страны, стабильно собирая полные трибуны в хоккейном дворце «Молот» и столь же стабильно засылая мощные десанты болельщиков и журналистов во все города на выезд. Бывшего чемпиона страны давно нет, а с прошлого сезона в лиге ВТБ вновь появилась команда из Перми.

Так что вся истории отношений «Пармы» и УНИКСа уместилась в две игры прошлого сезона, выигранные казанцами. В прошлом сезоне пермякам явно не хватало опыта, мощи и кадров, и за лето они провели работу над ошибками. Одним из самых удачных ходов уральцев стало приглашение на пост главного тренера рижанина Николая Мазура, завершившего прошлый сезон в тренерском штабе УНИКСа. Экс-наставник пермяков Вячеслав Шушаков стал помощником Мазура. Мазур вселил в команду свежий дух и новый игровой рисунок. И вот уже «Парма» идет на восьмом месте в лиге ВТБ с четырьмя победами (это больше, чем за весь прошлый сезон в целом) и восемью поражениями.

Итак, по завершении прошлого сезона клуб покинули Иван Нелюбов, Джордж Каллахан, Домагой Самац, Саша Загорац (перешел в венгерский «Шопрон»). Уже в этом году 16 января по обоюдному желанию расстались клуб и центровой Артем Яковенко. Им на смену пришли сплошь защитники: американцы Фрэнк Гейнс (из немецкого Rasta Vechta), Коди Миллер-Макинтайр (бельгийский Leuven Bears), анголец Яник Морейра (D-лига, Raptors 905, это фарм-клуб «Торонто» из НБА) и Алексей Вздыхалкин из «Енисея». Завершая кадровую тему, отметим, что защитники «Пармы» Иван Ухов и Макинтайр будут представлять пермский клуб на предстоящем 17 февраля в Санкт-Петербурге Матче всех звезд лиги ВТБ среди звезд России и сборной легионеров.

В лиге ВТБ пермяки дома выиграли только однажды у ВЭФа (87:69), победив в Таллине «Калев» (76:74) в Нижнем Новгороде (88:73), в Саратове «Автодор» (87:82). Проиграли дома «Химкам» (69:106), «Астане» (84:90), «Локомотиву-Кубани» (73:86), «Зениту» (94:99), в гостях «Зениту» (73:98), «Цмоки-Минску» (65:66), ЦСКА (94:101), «Енисею» (77:96). Получается, что именно в гостях уральцы играют удачнее.

Возможность сыграть в Европе пермяки упустили. В первом квалификационном раунде Кубка Европы «Парма» без проблем дважды обыграла македонских «Работничков» (88:63 дома и 95:73 на выезде). Но во втором раунде «Парма» споткнулась на французском Le Portel (74:74 дома и 55:74 в гостях). Вот и осталась у «Пармы» только лига ВТБ.

Сегодняшний матч УНИКС начал в измененном составе: Мелвин Эджим, Антон Понкрашов, Стефан Ласме, Трентон Локетт и Евгений Колесников. С первых же секунд пошла равная игра, 5:5 через две минуты. Колесников набирает подряд 6 очков, Эджим попадает, 13:7 после трех с половиной минут матча. Ласме – 15:7 в середине четверти. Вступает в игру Джамар Смит вместо Колесникова. Владислав Трушкин меняет Локетта. Четверть УНИКС заканчивает так же, как начал игру в Реджи-Эмилии, – мощно, результативно и быстро. Выходит на площадку Морис Ндур. На табло 21:12. Вступает в игру и Павел Сергеев. Красивую точку на последней секунде периода ставит дальним попаданием Смит, 25:12 – четыре «трехи» за четверть у хозяев, неплохо для начала. Под щитом тоже все в порядке, 12-6 подбор.

В начале второй четверти вошел в игру Андрей Кощеев. Роль разыгрывающего берет на себя Смит. Постепенно уральцы стали сокращать разрыв в очках, столь же метко бросая что со средней, что с дальней дистанции, а порой и находя дыры в защите УНИКСа под кольцом. 38:30 за две минуты до большого перерыва. Хозяева минуты три не могли набрать ни одного очка. Но концовка первой половины за казанцами, прибавили оборотов, 46:33. В целом же четверть завершилась вничью, 21-21. Мяч теряем в два раза реже, 5-10 ошибки, подбор по-прежнему за УНИКСом, 20-14.

C началом третьей четверти борьба пошла столь же упорная, 52:44 после «трехи» Константина Буланова. Равная игра, зрелищная, 65:58 на последней минуте четверти.

«Парма» не собирается уступать, еще раз признаем, Мазур сделал в Перми хорошую команду. Между тем УНИКС играет практически «вторым» составом, из старта на площадке только Эджим и Колесников. Четверть гости выигрывают, 19-25 итог третьей десятиминутки, что означает, что в последней будет жарко на паркете.

Последний период начался с «трехи» Колесникова, 68:58. Пермяки жестко прессингуют по всей площадке. Две с половиной минуты «Парма» ничего не может забить, 70:58. Кино Колом находится в стратегическом резерве УНИКСа, в игру так и не вступает. Бережем испанца. Перетягивание каната продолжается, 71:63 в середине четверти. Очень вовремя Смит перехватывает мяч и засаживает его сверху двумя руками, 73:63. «Плюс 10» по такой игре преимущество существенное, хотя играть еще четыре с половиной минуты.

«Парма» бежит в атаку, как пришпоренная лошадь, время работает на хозяев. Дважды подряд Трушкин продавливает соперника под кольцом, забивая красивым полукрюком, 80:67 за 1-27 до конца. С большим трудом, но УНИКС дожимает-таки неуступчивого соперника. Но браво «Парме» за отличную игру.

Теперь в активе УНИКСа в лиге ВТБ стало 11 побед при одном поражении, второе место. В следующем туре 4 февраля казанцы примут дома белорусский «Цмоки-Минск», а 31 января в Лионе в рамках топ-16 Кубка Европы УНИКС сыграет с АСВЕЛом.

УНИКС (Казань) – «Парма» (Пермь) – 84:70 (25:12, 21:21, 19:25, 19:12).

Самые результативные: УНИКС – Смит (17+6 передач), Ласме (12+10 подборов), Колесников (11), Понкрашов (13), Локетт (10); «Парма» - Миллер-Макинтайр (13), Морейра (10), Маклин (15).