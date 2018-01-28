В Нижнекамске стартовал общероссийский проект «Высоцкий в нашем городе»

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске 27 января состоялся творческий проект «Высоцкий в нашем городе», приуроченный к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Концерт, который прошел в Доме народного творчества, длился четыре часа. Яркое световое шоу с необычными декорациями собрало аншлаг. Оно началось с лазерного шоу и видеоролика, в котором жители Нижнекамска поделились своими воспоминаниями о Высоцком.





В первой части творческого вечера выступили известные артисты и актеры России: Дмитрий Дюжев, Сергей Гармаш, Дмитрий Певцов, Сергей Галанин, Ольга Кормухина, Алексей Белов и другие. Они исполняли стихи и песни Высоцкого вместе с творческими коллективами Нижнекамска. Ведущим проекта выступил Никита Высоцкий – сын Владимира Высоцкого.



Вторая часть концерта была направлена на диалог со зрителем. Специально для этого в зале на двух больших экранах проецировались слова из песен и стихов, и весь зал подпевал артистам.

В финале вечера артисты и зрители, стоя, исполнили композицию «Москва – Одесса», и над ними по залу парил самолет.

После Нижнекамска представление состоится в Саратове, Краснодаре и Ростове-на- Дону.