Трамп призвал Эрдогана ограничить масштаб боев в Сирии

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его соблюдать осторожность при ведении боевых действий в Сирии и призвал ограничить их масштаб.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы американской администрации, опубликованном на сайте Белого дома.

Трапм рекомендовал турецкой стороне избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между военными двух стран. Также он заметил, что эскалация насилия в сирийском районе Африн может привести к росту числа беженцев и даже к подрыву усилий по достижению общих целей в регионе.

Американский лидер напомнил о необходимости сосредоточить все силы на уничтожении запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*. Отдельно он упомянул разрушительную и ложную риторику в адрес США, используемую некоторыми турецкими деятелями.

В итоге Трамп предложил сделать сотрудничество в целях обеспечения безопасности Турции более тесным. Президенты США и Турции договорились повысить уровень стратегического партнерства, в том числе и в целях борьбы с терроризмом в любых формах, будь то ИГ, Рабочая партия Курдистана или проиранские группировки.

Ранее Эрдоган пообещал расширить операцию против террористов на всю границу с Сирией, начав с удерживаемого сирийскими курдами Манбиджа.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.