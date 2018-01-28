Крымский политик назвал «популизмом» рассказ о шансах Украины сохранить полуостров

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «популизмом» рассказ депутата Верховной Рады Сергея Куницына о шансах Украины удержать полуостров в 2014 году. Об этом сообщает RT.

«Никакие действия украинского Правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан», – заметил собеседник телеканала.

Кроме того, он добавил, что после принятого решения «конечно, обратной дороги нет».

Ранее Сергей Куницын рассказал, что предлагал и. о. Президента Украины Александру Турчинову предоставить Автономной Республике Крым дополнительные полномочия и вернуться к Конституции 1992 года, отмененной в 1995-м. По его мнению, это было необходимо, чтобы «выиграть время и нивелировать референдум».

Украина, как и многие другие страны, не признает случившееся в 2014 году присоединение Крыма к РФ.