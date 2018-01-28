Депутат Рады рассказал о шансах Украины удержать Крым в 2014 году

(Казань, 28 января, «Татар-информ»). Власти Украина в 2014 году рассматривали делегирование Крыму полномочий для предотвращения присоединения полуострова к России. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Куницын, передает телеканал «112 Украина».

По словам парламентария, тогда он предложил и. о. Президента Украины Александру Турчинову немедленно собрать Верховную Раду, предоставить Автономной Республике Крым дополнительные полномочия и вернуться к Конституции 1992 года, отмененной в 1995-м.

Все это, по мнению Куницына, было необходимо, чтобы «выиграть время и нивелировать референдум».

В ответ Турчинов якобы заметил, что предложенные меры хороши, но все это – «козыри для разговора с Россией»

Депутат добавил, что центральные украинские власти опоздали на неделю, так как не смогли определить лицо, ответственное за решение вопроса.

Украина, как и многие другие страны, не признает случившееся в 2014 году присоединение Крыма к РФ.